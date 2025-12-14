Орловец добился отмены конфискации автомобиля

Мужчина сумел доказать, что машина принадлежит не ему.

Апелляционная жалоба орловца дошла до областного суда. Ранее Дмитровский районный суд ранее вынес в отношении гражданина обвинительный приговор. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание за вождение в состоянии опьянения для тех водителей, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Дмитровский районный суд сначала приговорил нетрезвого водителя-«рецидивиста» к 1 году лишения свободы. Но затем на основании статьи 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы заменил осужденному принудительными работами на срок 1 год с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Кроме того, мужчину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также районный суд постановил конфисковать автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого попался нетрезвый орловец, и обратить его в доход государства. Осужденный подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел Орловский областной суд. Мужчина вину в совершении преступления признал, но выразил несогласие с приговором суда в части конфискации вещественного доказательства, то есть автомобиля марки «Шевроле Нива». Он просил приговор в этой части отменить, а автомобиль вернуть его собственнику.

Как установил областной суд, нетрезвый орловец в апреле 2025 года действительно попался полиции пьяным за рулем указанного автомобиля. Но сама машина уже более и лет принадлежит его отцу. Суд первой инстанции в своем приговоре указал, что при совершении преступления осужденный использовал данный автомобиль. Он признал, что машина зарегистрирована на отца, а не на самого обвиняемого. Но посчитал, что обвиняемый имел постоянный доступ к данному автомобилю.

В качестве доказательств этого вывода суд указал на то, что имя подсудимого вписано в страховой полис ОСАГО владельцев транспортных средств. А также тот факт, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на этом же автомобиле. Районный суд в итоге посчитал, что спорный автомобиль находился фактически в общей собственности членов одной семьи, то есть отца и сына.

Однако областная коллегия иначе взглянула на перечисленные факты.

К тому же она установила, что отец и сын не проживают вместе в одном доме, а живут по разным адресам. Машина постоянно хранится у отца. Что касается преступления, то в тот день отец разрешил сыну использовать свой автомобиль для поездки, так как «последний был в трезвом состоянии и сообщил, что вновь получил водительское удостоверение». Тот факт, что подсудимый привлекался к административной ответственности, по мнению облсуда, также не свидетельствует о постоянном доступе осужденного к автомобилю отца, как не свидетельствует и об общей собственности на машину отца и сына.

При таких обстоятельствах вывод районного суда о конфискации транспортного средства «не может быть признан законным и обоснованным, что влечет изменение приговора в указанной части», решил облсуда. Приговор был частично изменен. Назначенное нетрезвому водителю наказание оставили без изменений, а вот решение о конфискации автомобиля облсуд отменил и постановил вернуть машину ее законному владельцу, то есть отцу осужденного.

