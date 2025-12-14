Орловца отправили в колонию строгого режима за бутылку водки

Мужчину подвело его криминальное прошлое.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Глазуновским районным судом Орловской области. Оно было возбуждено в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. В материалах нового уголовного дела против него фигурировало два эпизода преступной деятельности: по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж) и части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). С точки зрения закона это означает, что подсудимый совершил умышленные преступления против собственности.

В первом случае преступление было совершено в мае 2025 года. Как установили следствие и суд, около 13 часов дня подсудимый вошел в торговый зал магазина «Пятерочка». Он взял со стеллажа две бутылки водки объемом 0,5 литра каждая. Общая стоимость спиртного составляла 799 рублей 98 копеек. Однако платить за товар рецидивист не собирался. Он пронес водку мимо кассы, но на его подозрительное поведение обратили внимание сотрудники магазина. Один из них догнал воришку на выходе из магазина и потребовал вернуть товар.

В результате продавец, молодой парень, отобрал у него одну бутылку водки, но вторую бутылку подсудимый так и не отдал. Он убежал в сторону центра поселка Глазуновка, где и распил водку в одиночку. Позже там же его задержала полиция. Следователю воришка рассказал, что красть водку будто бы не планировал, так как ожидал, что знакомый переведет ему на банковскую карту деньги на покупку. Но в эту версию не поверили ни следователь, ни суд.

Второе преступление мужчина совершил в тот же день, примерно спустя час после ограбления магазина. Он увидел на улице велосипед, оставленный хозяином без присмотра. И недолго думая его «угнал». Стоимость «железного коня» превышала 6 тысяч рублей. За кражу бутылки водки мужчина получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, за кражу велосипеда – в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно он получил 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”