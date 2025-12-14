Орловский хостел крупно оштрафовали из-за внезапно уехавшей иностранки

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Рубиком» добилось небольшого смягчения наказания за правонарушение в миграционной сфере. Для этого ему потребовалось подать иск к Управлению по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Компания просила о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа, а дело рассмотрел арбитражный суд.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Рубиком» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Компания владеет хостелом, расположенным в Орле. Было установлено, что в сентябре 2024 года в этот хостел заселилась гражданка Индии. Как и положено, сотрудники хостела ее зарегистрировали и тем самым поставили на миграционный учет по месту пребывания, уведомив об этом миграционную службу.

Гражданка Индии собиралась проживать в хостеле до 30 ноября 2024 года. Но на самом деле она покинула хостел 27 ноября. В тот день она отправилась поездом в Москву, а на следующий день улетела к себе на родину. Уже в 2025 году старший инспектор Управления по вопросам миграции выявила признаки нарушения срока предоставления сведений об убытии из хостела. На основании распоряжения начальника УМВД России по Орловской области была проведена внеплановая документарная проверка в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства.

В ее рамках был «установлен факт неисполнения принимающей стороной ООО «Рубиком» обязанности по осуществлению миграционного учета гражданки Республики Индия. В вину хостелу поставили то, что он не представил в положенный срок в миграционную службу уведомление об убытии иностранного гражданина. Сделать это требовалось не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем отъезда гражданки Индии из хостела, то есть в срок до 12 часов 28 ноября 2024 года.

Внезапный отъезд иностранки дорого обошелся хостелу. На компанию завели дело об административном правонарушении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Постановлением УВМ УМВД России по Орловской области она была привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей. Штраф назначили потому, что уведомление об убытии иностранки хостел направил в полицию только 30 ноября 2024 года.

В суде компания просила отменить наказание, сославшись на то, что сотрудники хостела даже не знали о внезапном отъезде иностранки. И только 30 ноября «установили ее отсутствие в комнате проживания». Суд установил, что действия сотрудников УВМ были законными и обоснованными и не стал отменять их постановление. Но он снизил сумму назначенного штрафа до 400 тысяч рублей, поскольку ранее компания к подобной ответственности не привлекалась, а обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд не нашел.

ИА “Орелград”