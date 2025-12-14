Жителю Орла запретили посещать «алкогольный» общепит

Всему виной кровавая драка, устроенная им в караоке.

Жителю Орла на два года запретили менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции. Дело в том, что суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Дело рассматривал Заводской районный суд города Орла. Было установлено, что преступление молодой человек совершил в июне 2025 года. Из материалов следует, что тем вечером он вместе со своим приятелем распивал спиртное в квартире. Около полуночи друзьям захотелось «развеяться», и они отправились в караоке-бар. По стечению обстоятельств, точно так же поступила другая пара друзей. Они тоже распивали спиртное у себя дома, а затем поехали в караоке-бар.

Около двух часов ночи в курительной комнате бара вспыхнул конфликт. Два посетителя что-то не поделили между собой, начали ругаться и толкаться. В этот момент в курилку зашел третий посетитель, который и стал фигурантом уголовного дела. Он зачем-то вмешался в чужой конфликт, причем молодой человек не стал разнимать дерущихся. Вместо этого он набросился с кулаками на одного из них и жестокого его избил. Потерпевший получил тяжелые травмы, очнулся он уже в больнице, где медикам удалось спасти его жизнь. В частности, он получил серьезную черепно-лицевую травму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. Суду он пояснил, что на преступление его толкнула большая доза принятого им той ночью алкоголя. Он также указал, что частично возместил потерпевшему причиненный им ущерб, заплатив 30 000 рублей, и извинился перед потерпевшим. Тем не менее, суд также частично удовлетвори гражданский иск потерпевшего – в его пользу суд постановил взыскать с осужденного в счет компенсации морального вреда денежные средства в сумме 570 тысяч рублей.

ИА “Орелград”