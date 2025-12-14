В Орловской области снизилось потребление алкоголя

Средний уровень распития спиртного в регионе относительно стабилен.

Среднее потребление алкоголя в расчете на одного жителя в Орловской области сократилось по сравнению с началом года. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Согласно данным статистики, потребления алкоголя в регионе складывалось следующим образом.

В январе 2025 года оно составляло 8,84 литра чистого спирта в расчете на душу населения. Далее статистика варьировалась так: февраль – 9,17 литра чистого спирта на душу населения, март – 9,27 литра, апрель – 8,26 литра, май – 8,2 литра, июнь – 8,36 литра, июль – 8,42 литра, август – 8,25 литра, сентябрь – 8,31 литра, октябрь – 8,33 литра, ноябрь – 8,23 литра. Таким образом, по сравнению с началом года потребление алкоголя снизилось на 0,61 литра.

Обращает на себя внимание тот факт, что пик потребления алкоголя в Орловской области в этом году пришелся на февраль и март, что, вероятно, отчасти можно связать с празднованием 23 Февраля и 8 Марта. При этом в мае, самом насыщенном праздничными днями месяце, наоборот, был зафиксирован среднегодовой минимум потребления алкоголя в регионе. В целом, согласно данным ЕМИСС, потребление алкоголя в России в текущем году достигло минимума, сопоставимого с уровнем 1997-1998 годов.

«В апреле 2025 года общее потребление алкогольной продукции в РФ упало до 8,32 литра на человека, а в ноябре вновь снизилось до 7,63 литра, – пишут «Ведомости». – Самые низкие показатели потребления алкоголя в России, по данным ЕМИСС, зафиксированы в Чечне – 0,11 литра, Ингушетии – 0,63 литра, Дагестане – 0,89 литра, Кабардино-Балкарии – 2,16 литра и Карачаево-Черкесии – 2,59 литра. Лидерами по потреблению спиртосодержащей продукции в ноябре стал Ненецкий автономный округ (НАО) – 18,6 литра, Еврейская автономная область (ЕАО) – 14,46 литра и Чукотка – 13,77 литра».

ИА “Орелград”