В Орле ужесточают контроль за продажей пиротехники

Мэрия адресовала рекомендации организациям Орла.

Мэр Юрий Парахин распорядился об усилении мер пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Постановление принято в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь. В лице Парахина администрация города Орла дала ряд рекомендаций руководителям всех организаций областного центра, независимо от их форм собственности.

Так, в пределах их зоны ответственности, им рекомендовано привести помещения в пожаробезопасное состояние, провести проверку готовности к действиям объектовых пожарных дружин, уточнить планы эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, освободить пути эвакуации от посторонних предметов, провести проверку электросетей.

В процессе проведения массовых мероприятий организациям рекомендовано обеспечить свободное, без ключа, открывание дверей запасных выходов, организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий. Провести инструктаж сотрудников учреждений по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации людей при проведении новогодних и рождественских мероприятий, провести проверку готовности первичных средств пожаротушения к применению, а также обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам.

Управляющим компаниям, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления мэрия рекомендовала повысить пожаробезопасное состояние домов и привести их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. Также власти настоятельно советуют проверить подвалы, чердаки и технические этажи – нет ли там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов. Рекомендовано исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения.

Кроме того, управляющим компаниям посоветовали провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению ими правил пожарной безопасности, при обращении с пиротехническими средствами. Особой строкой прописана рекомендация исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок. Напомним, что Оперативный штаб Орловской области запретил использование пиротехники в предновогодние и праздничные дни.

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС России по Орловской области мэрия рекомендовала совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях на территории города Орла. А управлению образования поручено провести с детьми занятия по правилам пожарной безопасности и безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками.

ИА «Орелград»