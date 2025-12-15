Депутатам рассказали, как чиновники списывают сомнительные долги

Отчет о работе органов власти по взысканию дебиторской задолженности прозвучал в облсовете.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области выступили на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета народных депутатов. В частности, начальник экспертно-аналитического отдела КСП Наталья Целовальникова представила отчет о работе органов власти по взысканию дебиторской задолженности по неналоговым платежам. Она отметила, что необходимые регламенты взыскания у администраторов бюджета утверждены. Но при этом у большинства из них нет необходимого порядка осуществления таких полномочий.

«На 1 января 2025 года общий объем дебиторской задолженности по неналоговым доходам областного бюджета составил 857,7 миллиона рублей, из них просроченной — 122,8 миллиона рублей, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – За 2023-2024 годы общая задолженность выросла на 184 миллиона рублей, в то время как просроченная сократилась на 36,8 миллиона рублей. Сокращение общей суммы задолженности достигнуто в основном за счет списания задолженности категории «сомнительная», а не активной работы по взысканию».

В ведомстве добавили, что члены профильного комитета рекомендовал доработать соответствующие порядки и регламенты до 1 марта 2026 года, а также усилить работу по предотвращению просрочек, в частности по административным штрафам. В своем отчете КСП также указала, что мониторинг качества финансового менеджмента в части управления дебиторской задолженностью не отражает в полной мере реальной картины по работе с дебиторской задолженностью.

Аудиторы пояснили, что максимальный бал за качество управления просроченной дебиторской задолженностью присваивается при ее снижении за отчетный период, в том числе в результате выбытия сомнительной задолженности с балансового учета. Кстати, по результатам экспертно-аналитического мероприятия департаменту финансов Орловской области и главным администраторам неналоговых доходов областного бюджета КСП ранее также предложила «доработать правовые акты, регламентирующие организацию работы по управлению дебиторской задолженностью, в целях устранения выявленных недостатков».

ИА “Орелград”