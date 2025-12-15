В Орловской области порассуждали о судьбе агродронов

Губернатор не считает их частью эффективной модернизации АПК.

Агродроны с использованием технологий искусственного интеллекта применялись для оценки состояния посевов сельхозкультур. В Орловской области эффективно работали в «Бетагран Семена», рассказала на совещании 15 декабря руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.

«В настоящее время на территории региона введен временный режим, в соответствии с которым полеты воздушных судов, включая беспилотные, запрещены. Однако это ключевая задача на последующий период», – отметила Евгения Суровцева.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал, что этот вопрос «исключительно любимый», и поинтересовался у заместителя по АПК Сергея Борзенкова, как он относится к агродронам?

«Это будущее, на мой взгляд, с точки зрения мониторинга. Второй вариант – применение препаратов. Но мы должны понимать, что применение удобрений, средств защиты растений влияет на экологию. Есть над чем работать. Ветер, туман, роса – все это надо учитывать и применять разумно», – подчеркнул Сергей Борзенков.

Специалисты приходят к выводу, что максимальное количество удобрений, средств защиты растений должно применяться наземными способами внесения, «потому что мы должны беспокоиться о благополучии нашего населения», сказал Сергей Борзенков.

«Это большие деньги, которые в том числе выделяются по линии Минсельхоза, – напомнил Андрей Клычков. – Но мы с нашими аграриями технологический путь прошли достаточно длинный. Понимаем: что является возможностью, а что является тратой денег. Проходят обсуждения инвестиций. Но зачем? Если мы понимаем, что сегодня та техника, которая работает на орловских полях, она гораздо более эффективно работает: не влияет ни роса, ни туман, ни дождь, ни ветер. Тем более, есть ограничения по воздушному пространству».

