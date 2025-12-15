Орловским фермерам могут помочь с цифровой трансформацией

Поручение дал губернатор Андрей Клычков.

Все больше государственных информационных систем требуется для ведения легальной деятельности в агросфере: «Земли сельхозназначения», «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» … Идет создание единой цифровой платформы, чтобы обеспечить прослеживаемость от поля до прилавка. И если у больших агрохолдингов есть необходимый штат специалистов для заполнения всех форм, то у малых производителей могут быть сложности, отметил на совещании в администрации региона 15 декабря Андрей Клычков.

Заместитель губернатора по АПК Сергей Борзенков подчеркнул, что все новое кажется сложным.

«На самом деле, со всеми провели обучающие семинары в каждом районе. С каждым аграрием встречаемся, рассматриваем те проблемы, вопросы, которые есть. Проведя обучающиеся мероприятия, мы пришли к тому, что работают все», – заверил Сергей Борзенков.

Губернатор парировал, что аграрии разные: у агрохолдингов есть программисты и бухгалтеры, кто вносят данные и правильно это делают.

«Но есть часть небольших хозяйств, которые, мне кажется, все-таки далеки от идеала в данной работе, – сказал Андрей Клычков. – Я еще раз хочу попросить подумать над идеей, чтобы либо на базе «Мой бизнес», либо самостоятельно аграрии создадут себе структуру, которая будет им помогать. Это экономия их же средств. Заставить небольшого агрария, чтобы он помимо того, что с утра до вечера в поле, еще содержал целый штат тех, кто будет заниматься информационными системами…»

Андрей Клычков призвал не отталкивать идею. Важно, чтобы люди получили помощь. Проработка поручена Сергею Борзенкову и заместителю губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадиму Тарасову.

Напомним, задача по цифровой трансформации АПК поставлена президентом Российской Федерации. Обеспечивает прозрачность и прослеживаемость производства, переработки и реализации продукции, повышение производительности труда, оптимизацию затрат в аграрном секторе экономики. В настоящий момент внедрены 17 государственных информационных систем в сфере АПК.

ИА “Орелград”