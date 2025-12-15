Клычков отметил героический труд аграриев

Пришедший в Орловскую область мороз позволил снова выйти в поля.

В этом году, несмотря на непростую погодную ситуацию, получаем очередные рекорды урожая, отметил губернатор Андрей Клычков на совещании в администрации региона 15 декабря.

“Последние два дня морозов дали возможность пойти сою немножко дособирать. На полях еще и подсолнечник стоит, кукуруза – можно еще дальше убирать. Но аграрии, конечно, у нас героические труд совершают».

Напомним, в ноябре в Орловской области введен режим ЧС в АПК из-за переувлажнения почвы. Начало декабря тоже выдалось дождливым.

ИА “Орелград”