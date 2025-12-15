В Орловскую область приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Побывать на праздничном мероприятии могут все желающие.
Оно пройдёт в Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина 26 декабря в 15:00. Об этом рассказали в православном центре «Вятский Посад».
Дети смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку, поводить хороводы, принять участие в зажжении новогодней ёлки. Для них предусмотрена интерактивная игровая программа.
Гимназия находится в Орловском муниципальном округе в деревне Сабуровские Выселки на улице Рождественской, 2. Добраться туда можно на автобусе №354.
Напомним, Великий Устюг, расположенный под Вологдой, считается местом, где находится всероссийская резиденция Деда Мороза.
Возрастное ограничение: 0+.
ИА «Орелград»