В загоревшемся доме нашли тело пожилой орловчанки

Женщине было 67 лет.

ЧП произошло в Ливенском районе в селе Казанское. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Вызов поступил накануне около 16 часов.

На момент прибытия пожарных кровля обрушилась внутрь. Она горела открытым пламенем.

В итоге пламя повредило кровлю, а также внутренние помещения. При разборке конструкций дома было обнаружено тело 67-летней женщины.

На месте работали 9 сотрудников МЧС на 3 единицах спецтехники. Точные причины пожара пока что устанавливаются.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 34 раза. Ровно половина выездов пришлась на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»