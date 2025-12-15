Орловцы отобрались на федеральный этап «Атмосферы»

Участие в следующем этапе примут почти три десятка работ.

Избирательная комиссия Орловской области огласила итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей. Этот конкурс ориентирован на молодых исследователей электорального процесса. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Орловцы активно включились в состязательный процесс.

«Среди участников конкурса – студенты орловских вузов и образовательных организаций среднего звена, школьные педагоги, педагоги среднего профессионального, дополнительного профессионального и высшего образования, – перечислили в облизбиркоме. – Примечательно, что на конкурс прислали работы участники практически из всех районов, городов Орловской области и Орловского муниципального округа».

По подсчетам организаторов, всего на региональный этап поступило 34 работы от индивидуальных авторов и от коллективов авторов. Для участия в федеральном этапе отобрано 27 работ, авторами которых является 41 участник. В облизбиркоме уточнили, что работы орловцев представлены в трех номинациях: «Творческий циклон», «Научный фронт» и «Методстанция».

«Это научно-исследовательские работы, обучающие и информационно-разъяснительные материалы, пособия, видеоролики, деловые, интеллектуальные, настольные игры в помощь организаторам выборов, референдумов и иным участникам избирательного процесса, – пояснили в Избирательной комиссии Орловской области. – Желаем успехов и достойных оценок авторам на федеральном этапе конкурса!».

Тем временем в регионе стартовал второй тур регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». Он пройдет в форме электронного тестирования. В целом по стране ко второму туру допущены 153 десятиклассника и 222 одиннадцатиклассника. Ребятам предстоит ответить на 30 вопросов в течение 30 минут, добавили в облизбиркоме.

Орловскую область на этом этапе представят: Ксения Химутина – ученица 10 класса МБОУ СОШ № 1 им. Н.И. Зубилина Урицкого района; Никита Казаков – ученик 11 класса Троснянской средней общеобразовательной школы; Софья Глаголева – ученица 11 класса МБОУ СОШ № 13 им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева города Орла; Полина Гергерт – ученица 11 класса МБОУ СОШ № 1 им. Н.И. Зубилина Урицкого района.

