Орловские музеи зовут отметить Новый год

Праздничные мероприятия начнутся с 23 декабря.

Речь идёт о новогодних акциях, которые состоятся в учреждениях, входящих в Орловский объединённый музей Тургенева.

Так, музей Бунина (переулок Георгиевский, дом 1) проведёт интерактивные утренники «История новогодней игрушки».

Музей писателей-орловцев (улица Тургенева, дом 13) подготовил программу «Зима и Новый год в творчестве писателей-орловцев». Известно, что она содержит элементы мастер-класса. Также мальчики и девочки смогут проявить активность в игровых конкурсах и викторинах.

24 декабря в 15:00 здесь пройдёт масштабное праздничное мероприятие «Новый год из века в век». Праздничное настроение помогут создать артисты Учебного театра Орловской хоровой школы «Арлекин», участники студии исторических танцев «Династия» и ансамбль барабанщиц «Триумф».

Коллектив Дома-музей Лескова (который сейчас пока что работает в Доме Грановского на улице 7 ноября, дом 24) приглашает послушать «Легенды и сказки Рождества и Нового года». Рассказ о соответствующих произведениях сопроводит красочный видеоряд.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»