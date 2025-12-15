В облсовете объяснили, почему подорожала «Мценская верста»

Чиновники заявили, что местные производители не заинтересовались проектом.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области. Ранее аудиторы проверили эффективность и целевое расходование бюджетных средств, выделенных в 2024 году городу Мценску. Бюджетные средства направлялись на ямочный ремонт асфальтового покрытия, благоустройство улицы Ленина в рамках проекта «Мценская верста» и капитальный ремонт моста по улице Рева.

При проверке результатов ямочного ремонта дорог было установлено, что заказчик принял и оплатил некачественно выполненные и невыполненные работы на общую сумму 4,8 миллиона рублей, сообщила депутатам аудитор КСП Надежда Кутузова. При ремонте моста по улице Андрея Рева также были оплачены невыполненные работы на 157,5 тысячи рублей. Указали аудиторы и на нарушения в оформлении контрактов, а контроль за подрядчиками назвали недостаточным.

«В проекте благоустройства «Мценская верста» выявлено завышение сметы, оплата невыполненных работ и приобретение неучтенного оборудования на общую сумму около 2,8 миллиона рублей, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета со ссылкой на Надежду Кутузову. – По итогам проверки в адрес администрации города Мценска внесено представление для устранения всех выявленных нарушений. Надежда Николаевна отметила оперативное реагирование мценской администрации на устранение этих нарушений, в том числе при взыскании с подрядчика суммы причиненного ущерба в размере 2,3 миллиона рублей».

Вопрос о завышении сметы заинтересовал народных избранников. Например, смета подорожала на 1,2 миллиона рублей потому, что чугунные изделия для «Мценской версты» были закуплены в далеком Ижевске. На этот факт обратил внимание председатель профильного комитета Иван Грачев, заметивший, что и на Орловщине чугунные изделия производят. Ответ держал начальник управления ЖКХ администрации Мценска Сергей Дмитриев.

«Сергей Витальевич пояснил, что запросы коммерческих предложений были направлены в различные организации, включая орловские предприятия, однако от региональных производителей ответы в установленные сроки не поступили», – подытожила пресс-служба регионального парламента.

ИА “Орелград”