Орловский хирург выполнил ювелирную операцию

Он успешно отделил опухоль от корешков нервного сплетения.

Об этом рассказали в Орловской областной клинической больнице. Здесь прооперировали пациентку нейрохирургического отделения. Известно, что женщине 59 лет.

Опухоль развилась в зоне 6-го и 7-го шейных позвонков. У орловчанки начала проявляться неврологическая симптоматика в виде слабости в левой руке.

Сложность состояла в том, что опухоль прилегала к корешкам нервного сплетения. Однако хирург Юрий Серёгин, используя операционный микроскоп, смог разделить их без негативных последствий.

На данный момент пациентка выписана из больницы «с регрессом неврологической симптоматики».

ИА «Орелград»