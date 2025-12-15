Орловщина вошла в двадцатку регионов по доходам населения

Это один из лучших показателей по ЦФО.

В рамках округа наш регион опередили только Подмосковье и Москва. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости».

Составители проанализировали официальные данные за третий квартал текущего года. Их интересовало соотношение среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора основных товаров и услуг.

В Орловской области показатель составил 2,92. То есть получается, что средний орловец на свои доходы может обеспечить свои основные нужды практически в троекратном размере. Это позволило Орловщине занять 19 место и попасть в первую двадцатку.

При этом указывается, что среднедушевой доход гражданина в нашей области составляет 64,3 тысячи рублей в месяц. За год этот показатель повысился на 4,2%.

Первые места заняли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Москва. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

