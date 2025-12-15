Сегодня в Орле презентуют книгу Владимира Ермакова

15.12.2025 | 11:23 Культура, Новости

Сборник «Недосказанное» объединил философские размышления известного автора.

Фото: www.infoorel.ru / Мария Тимофеева

Презентация пройдёт в Библиотеке имени Бунина в 15 часов. Вход свободный.

Известно, что книга вышла в свет благодаря региональному гранту, инициативе ассоциации «Общественный союз Орловской области», а также участию директора Музея-заповедника «Спасское- Лутовиново» Сергея Ступина.

Напомним, поэт и прозаик Владимир Ермаков ушёл из жизни в минувшем году. Уже после смерти он стал лауреатом всероссийской премии «Ясная Поляна» в номинации «Личность» (за роман «Где-то когда-то»).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU