Сегодня в Орле презентуют книгу Владимира Ермакова

Сборник «Недосказанное» объединил философские размышления известного автора.

Презентация пройдёт в Библиотеке имени Бунина в 15 часов. Вход свободный.

Известно, что книга вышла в свет благодаря региональному гранту, инициативе ассоциации «Общественный союз Орловской области», а также участию директора Музея-заповедника «Спасское- Лутовиново» Сергея Ступина.

Напомним, поэт и прозаик Владимир Ермаков ушёл из жизни в минувшем году. Уже после смерти он стал лауреатом всероссийской премии «Ясная Поляна» в номинации «Личность» (за роман «Где-то когда-то»).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»