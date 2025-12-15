В Орле назвали новые точки с сомнительной шаурмой

15.12.2025 | 12:40 Важное, Закон и порядок, Новости

Список пополнили ещё четыре заведения общепита.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Их выявили в текущем месяце специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Это точки быстрого питания, которые закупают мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушения допустили заведения «Домашняя выпечка» и «Тандыроff», расположенные на рынке «Развитие» (Маринченко, 9-А), а также ещё один «Тандыроff» и «Шаурма», которые находятся на Космонавтов, 3.

Владельцы этих точек не зарегистрированы в системе «Цербер» и не пользуются сервисом «Меркурий». Тем не менее здесь торгуют блюдами из мяса — шаурмой, пиццей, самсой, чебуреками и мантами, а также пирожками с колбасной начинкой.

«Употреблять такую продукцию опасно для здоровья – велик риск пищевого отравления и тяжелых инфекций», – указали в ведомстве.

Пока что администрациям заведений выдали официальные предостережения о недопустимости нарушения закона.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU