В Орле назвали новые точки с сомнительной шаурмой

Список пополнили ещё четыре заведения общепита.

Их выявили в текущем месяце специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Это точки быстрого питания, которые закупают мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушения допустили заведения «Домашняя выпечка» и «Тандыроff», расположенные на рынке «Развитие» (Маринченко, 9-А), а также ещё один «Тандыроff» и «Шаурма», которые находятся на Космонавтов, 3.

Владельцы этих точек не зарегистрированы в системе «Цербер» и не пользуются сервисом «Меркурий». Тем не менее здесь торгуют блюдами из мяса — шаурмой, пиццей, самсой, чебуреками и мантами, а также пирожками с колбасной начинкой.

«Употреблять такую продукцию опасно для здоровья – велик риск пищевого отравления и тяжелых инфекций», – указали в ведомстве.

Пока что администрациям заведений выдали официальные предостережения о недопустимости нарушения закона.

ИА «Орелград»