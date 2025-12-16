«Алые паруса» перезапускают с помощью студентов

Инвестор всё ещё решает вопрос об участии в судьбе орловского лагеря.

«Орёлград» попытался выяснить будущее лагеря «Алые паруса», расположенного в Ливенском районе. Напомним, ещё с 2018 года он не участвует в оздоровительной кампании.

В апреле этого года стало известно, что областные власти нашли инвестора, желающего вложиться в возрождение этого учреждения.

Как ясно из ответа, полученного «Орёлградом» и подписанного руководителем департамента

образования нашей области Татьяной Патовой, пока что вопрос всё ещё в промежуточной стадии.

Однако департамент составил пакет эскизов и проект затрат и направил их инвестору. Теперь дело за ним — нужно принять окончательное решение об участии или неучастии в этой инициативе.

Интересно, что к созданию эскизов привлекли студентов. Отдельные строения и сооружения будущих возрождённых «Парусов» рисовали студенты ОГУ имени Тургенева. Как пояснила чиновница, это сделали «в целях сокращения затрат».

Также Патова подтвердила, что, согласно исследованию, проведённому в 2024-м году, 11 зданий, входящих в комплекс «Алых парусов», не стоят ремонта, ещё семь — пригодны к использованию, но с ограничениями.

ИА «Орелград»