На Орловщине начал действовать запрет на пиротехнику

Ограничительные меры введены по решению Оперативного штаба.

В Орловской области с 15 декабря 2025 года введен запрет на торговлю пиротехническими изделиями. Об этом напомнило региональное ГУ МЧС России. Решение о запрете было принято на заседании Оперативного штаба Орловской области «в целях соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

«Однако многие орловцы будут использовать пиротехнические изделия и должны при этом соблюдать осторожность и меры безопасности», – отмечают в ГУ МЧС. Поэтому спасатели напомнили орловцам об основных мерах. Так, применять пиротехнику следует исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. Нельзя забывать о том, что все виды пиротехники предназначены для использования на улице, использовать их в помещениях нельзя, это крайне опасно.

Напоминают спасатели и о том, что для запуска пиротехники надо использовать большую и открытую площадку, свободную от деревьев и построек. По соседству с ней не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка.

«Нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей, держать горящую петарду в руках, приближаться к горящему изделию менее чем на 5-10 метров, наклоняться над пиротехническим изделием, – акцентируют в ГУ МЧС. – Нельзя наклоняться над пиротехникой в процессе запуска и работы. Если на улице ветрено или идет сильный снег, следует перенести запуск до улучшения погодных условий».

Нельзя разбирать пиротехнические изделия ни до их использования, ни после, предупреждают спасатели, а после окончания работы изделия безопасно подходить к нему можно только спустя как минимум 10 минут. Хранить и переносить пиротехнику следует только в упаковке, нельзя носить ее в карманах. А если петарда не сработала, не стоит пытаться поджечь фитиль еще раз.

«Новогодняя ночь ассоциируется с фейерверками и салютами, но неправильное использование пиротехники часто становится причиной пожаров и негативных последствий от них в виде травм», – резюмируют спасатели.

ИА «Орелград»