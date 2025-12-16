Менее половины средств освоено для больных с сосудистыми заболеваниями

Анализ эффективности расходов провела Контрольно-счетная палата.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области Любовь Горюнова выступила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета народных депутатов. Она представила отчет о результатах анализа эффективности расходов на лечение больных сосудистыми заболеваниями, произведенных в 2022-2024 годах. Аудитор отметила, что при изначально запланированном в бюджете Орловской области объеме средств на реализацию мероприятий программы в размере 41,269 миллиона рублей размер фактических расходов составил 16,864 миллиона рублей.

Столь низкое освоение средств объясняется тем, что выделялись они с учетом фактической потребности медицинских учреждений на основе поданных ими же заявок. Согласно приказу департамента здравоохранения, выделенные средства были предназначены на приобретение медицинского оборудования и укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра в БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» и первичных сосудистых отделений, созданных на базе Больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко в Орле, Ливенской ЦРБ и Мценской ЦРБ.

Были выявлены случаи нерационального и нецелевого использования средств, подчеркнула Любовь Горюнова. В качестве примера она привела Ливенскую ЦРБ. Больница приобрела дорогостоящее реабилитационное оборудование стоимостью 1,37 миллиона рублей, но в ее штате на тот момент даже не было предусмотрено специалиста для работы с таким оборудованием. А Мценская ЦРБ» в 2024 году приобрела пять современных мониторов пациента за 2,35 миллиона рублей, что превышает нормативы оснащения.

Результаты проверки свидетельствуют о недостатках при эксплуатации медицинского оборудования, длительного неиспользования медицинского оборудования либо отдельных его функций, считают в КСП. В бюджетных учреждениях здравоохранения установлены факты неисполнения отдельных процедурных требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». А именно нарушения при обосновании начальной максимальной цены контракта и при приемке товара, несоблюдение требований по установлению срока оплаты поставленного товара. Отдельные контракты заключены на условиях, не соответствующих извещениям о закупке, говорится в отчете КСП.

«В ответ на выводы КСП председатель комитета Сергей Потемкин обратился к исполняющему обязанности члена правительства Орловской области — руководителю департамента здравоохранения Орловской области Константину Бобракову с просьбой проработать данный вопрос», – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

ИА «Орелград»