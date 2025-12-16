Губернатор выразил соболезнования родным и близким Сергея Ступина

16.12.2025 | 11:03 Важное, Новости, Общество

Экс-мэр Орла, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» скончался этой ночью.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Причиной стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Сергею Ступину было 60 лет.

«Он оставил огромный след в Орловской области, был большим государственным деятелем, мужем и отцом, по-настоящему любил свой родной край. Орловщина лишилась выдающегося, талантливого Человека с большой буквы. Его вклад в развитие области, как и тяжесть потери, неизмеримы», – написал губернатор Андрей Клычков.

Сергей Ступин — уроженец Орла. Он окончил Рязанский медицинский институт имени Павлова, затем работал в больнице Семашко, преподавал в Орловском медицинском училище.

В 90-е годы Ступин начал сотрудничать с областными телекомпаниями как автор и ведущий информационных программ. Затем возглавил компанию «Орёлинформ». После стал директором «Фирмы «Новое предложение»», которая работала в сфере рекламы.

В 2011 был избран в горсовет Орла. Представлял КПРФ. С 2012 по 2015 годы являлся мэром областной столицы и председателем её парламента.

Затем работал в областном правительстве (зампредом по социальной политике). В 2019 был назначен директором музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU