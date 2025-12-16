В Орле в новогоднюю ночь не будет салюта

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава озвучил такую информацию на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Салюта не будет. Не то сейчас время. Правильно пишут: найдите салют в интернете и смотрите», — высказался Клычков.

Также губернатор напомнил, что в Орловской области уже начал действовать запрет не только на продажу, но и на применение пиротехники. Такое решение принял Оперативный штаб региона.

Андрей Клычков пояснил, что её использование может вызвать панику у некоторых граждан. Также под пиротехнику могут замаскировать реальные взрывные устройства.

