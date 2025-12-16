В Кромах раскопали древнерусские артефакты

Проведенные раскопки также позволили уточнить границы памятника археологии.

Стали известны результаты археологического обследования памятника «Кромы II, селище», в границах которого планируется благоустройство общественной территории. Этот памятник был выявлен в 2017 году, а в 2022 году были установлены его границы. В 2025 году для подтверждения границ территории, мощности и характера культурного слоя была проведена новая экспедиция и заложено два разведочных шурфа.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, в заполнении обоих шурфов обнаружен материал древнерусского времени (XII-XV вв.). В частности, найдена круговая керамика, которая по составу глины подразделяется на белоглиняную, красноглиняную и керамику восстановительного обжига. Посуда представлена фрагментами горшков с различной профилировкой венчика и его края. Часть найденной керамики орнаментирована линейными и волнистыми прочерченными линиями.

ВОАН «Кромы II, селище» располагается в исторической части поселка Кромы, в квартале, образованном пересечением улиц 1 Мая и Карла Маркса, переулком Бобкова и руслом реки Недна. В административном отношении памятник расположен в 45 метрах от Церкви Николая Чудотворца и в 380 метрах от Церкви Евангельских христиан-баптистов. В настоящее время территория памятника частично застроена малоэтажными жилыми и нежилыми застройками, огородами, асфальтовыми и грунтовыми дорогами, а также инженерными коммуникациями.

Общий периметр границы этого объекта археологического наследия составляет 1778,77 метра, площадь – 97 767,66 квадратных метров. Параметры были уточнены в ходе прошедшей экспедиции. Общая мощность культурного слоя составляет не менее 1,5 метра. Эксперты пришли к выводу, что выявленный объект археологического наследия «Кромы II, селище», XI-XV веков, представляет собой научный интерес и требует государственной охраны.

ИА «Орелград»