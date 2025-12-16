Во Мценске установили тарифы на плавание

Плату будут брать за образовательные услуги сверх муниципального задания.

Администрация города Мценска утвердила тарифы на платные образовательные услуги, которые сверх муниципального задания оказывает гражданам муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа». Решение принято без согласования с Мценским городским Советом народных депутатов. Основанием стало заключение муниципальной комиссии по рассмотрению цен и тарифов. В последний раз тарифы для спортшколы устанавливались в 2018 году, когда учреждение еще было Детско-юношеской спортивной школой.

Тарифы на платные образовательные услуги для МБУ ДО города Мценска «Спортивная школа» установлены следующие. Обучение плаванию в индивидуальном порядке обойдется желающим в 800 рублей за один час. Если учиться плавать группой, будет дешевле – групповые занятия местные власти оценили в 400 рублей в час.

Спортшколе разрешено предоставлять свой бассейн гражданам для свободного плавания. Плата за это составит 8000 рублей в час. Свободное плавание для взрослых оценено так: разовое плавание – 250 рублей в час, абонемент «Стандарт» (на девять занятий в месяц) – 2000 рублей. Свободное плавание для детей дошкольного возраста (малый бассейн) будет стоить: разовое плавание «Мать и дитя» – 350 рублей в час (но это плата за одного ребенка и маму, а за каждого последующего ребенка предусмотрена дополнительная плата в размере 100 рублей), абонемент «Мать и дитя» (на девять занятий в месяц) – 2800 рублей.

Тарифы на свободное плавание для детей школьного возраста глава города Мценска Андрей Беляев утвердил в следующих размерах: разовое плавание для детей в возрасте 7-10 лет в сопровождении взрослого (малый бассейн) – 400 рублей в час, разовое плавание для детей в возрасте 11-16 лет (большой бассейн) – 250 рублей в час.

Тем временем глава города Ливны Сергей Трубицин установил тариф на платную образовательную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа имени А.Н. Селищева». Речь идет о реализации дополнительной образовательной программы «Мастерская добрых рук для программы «Пушкинская карта». Тариф установлен в размере 250 рублей за один учебный час.

ИА «Орелград»