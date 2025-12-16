Во Мценске установили тарифы на плавание

16.12.2025 | 8:40 Новости, Образование, Спорт

Плату будут брать за образовательные услуги сверх муниципального задания.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Администрация города Мценска утвердила тарифы на платные образовательные услуги, которые сверх муниципального задания оказывает гражданам муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа». Решение принято без согласования с Мценским городским Советом народных депутатов. Основанием стало заключение муниципальной комиссии по рассмотрению цен и тарифов. В последний раз тарифы для спортшколы устанавливались в 2018 году, когда учреждение еще было Детско-юношеской спортивной школой.

Тарифы на платные образовательные услуги для МБУ ДО города Мценска «Спортивная школа» установлены следующие. Обучение плаванию в индивидуальном порядке обойдется желающим в 800 рублей за один час. Если учиться плавать группой, будет дешевле – групповые занятия местные власти оценили в 400 рублей в час.

Спортшколе разрешено предоставлять свой бассейн гражданам для свободного плавания. Плата за это составит 8000 рублей в час. Свободное плавание для взрослых оценено так: разовое плавание – 250 рублей в час, абонемент «Стандарт» (на девять занятий в месяц) – 2000 рублей. Свободное плавание для детей дошкольного возраста (малый бассейн) будет стоить: разовое плавание «Мать и дитя» – 350 рублей в час (но это плата за одного ребенка и маму, а за каждого последующего ребенка предусмотрена дополнительная плата в размере 100 рублей), абонемент «Мать и дитя» (на девять занятий в месяц) – 2800 рублей.

Тарифы на свободное плавание для детей школьного возраста глава города Мценска Андрей Беляев утвердил в следующих размерах: разовое плавание для детей в возрасте 7-10 лет в сопровождении взрослого (малый бассейн) – 400 рублей в час, разовое плавание для детей в возрасте 11-16 лет (большой бассейн) – 250 рублей в час.

Тем временем глава города Ливны Сергей Трубицин установил тариф на платную образовательную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа имени А.Н. Селищева». Речь идет о реализации дополнительной образовательной программы «Мастерская добрых рук для программы «Пушкинская карта». Тариф установлен в размере 250 рублей за один учебный час.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU