Облсовет пока не поддержал идею о новых земельных штрафах

Авторам инициативы рекомендовано ее доработать.

На заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов была рассмотрена законодательная инициатива Орловского горсовета. Напомним, в городском парламенте она прошла обсуждения в ноябре. Народные избранники предлагают внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях и ввести ответственность за проведение земляных работ на территории муниципального образования без разрешения на право проведения таких работ.

«Под разрешением (ордером) на производство земляных работ понимается документ, выдаваемый органом местного самоуправления муниципального образования муниципального округа, городского округа, поселения в границах муниципального образования муниципального района в Орловской области, который является основанием для проведения земляных работ на определенной территории в определенный период времени и устанавливает требования к их проведению», – говорится в пояснительной записке к инициативе Орловского горсовета.

Также предлагается наказывать за нарушение срока производства земляных работ, установленного в разрешении. Городские депутаты предлагают внести в главу 6 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» дополнительную статью 6.6. В соответствии с ней штрафы за работы без разрешения для граждан будут достигать пяти тысяч рублей, для должностных лиц – двадцати тысяч рублей, для юридических лиц – трехсот тысяч рублей. Однако облсовет идею в ее нынешнем виде пока фактически не поддержал.

«Члены комитета указали на то, что редакция части 1 статьи 6.6 предлагаемого законопроекта подпадает под действие статьи 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»), а используемые формулировки не отвечают критерию определенности, что может вызвать неоднозначное толкование и указывать на наличие коррупциогенного фактора, – отметили в пресс-службе Орловского облсовета. – Кроме того, сложно определить конкретный состав предполагаемого правонарушения, а неопределенные термины, такие как «невосстановление в срок», не позволяют четко определить пределы действий лиц, подлежащих ответственности».

Председатель комитета Лариса Удалова напомнила также о том, что выполнение земляных и аварийно-восстановительных и без того регулируется многими документами, в том числе гражданско-правовыми договорами, Градостроительным и Гражданским кодексами. Эти и другие нормы уже предусматривают ответственность за нарушение. А установление ответственности за нарушение сроков, установленных органами местного самоуправления, без описания конкретных противоправных действий, по мнению Ларисы Удаловой, «может нарушать принцип равенства перед законом, так как обязанности в муниципалитетах могут разниться».

«Также Лариса Васильевна попросила депутатский корпус города Орла обратить внимание на то, чтобы при дорожных работах контролировалось присутствие представителей всех необходимых эксплуатационных и коммунальных служб для предотвращения перебоев в обеспечении населения теплом, светом и газом – информирует пресс-служба Орловского облсовета. – По итогам обсуждения, Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомендовано доработать законопроект для его рассмотрения в первом чтении и представить комитету скорректированный вариант до 1 февраля 2026 года».

В свою очередь, Лариса Удалова подчеркнула: «При доработке законопроекта важно изучить существующую судебную практику и федеральное законодательство, для недопущения подмены уже существующих норм регулирования».

ИА “Орелград”