Орловскому правительству предъявили иск на 380 миллионов рублей

Иск подала «Центральная пригородная пассажирская компания».

В Арбитражный суд Орловской области поступило исковое заявление АО «Центральная пригородная пассажирская компания» к департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Сумма требований составляет 380,2 миллиона рублей, суть спора не разглашается. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, работающий в девяти регионах страны, в том числе в Курской и Орловской областях. По данным Rusprofile.ru, зарегистрирована в 2005 году в Москве с уставным капиталом 262 тысячи рублей. Генеральный директор — Иван Конев. Выручка за 2024 год составила 91 миллиард рублей, чистая прибыль — 10 миллионов рублей», – перечисляет «Коммерсант».

Тем временем департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области подвел итоги отбора на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта. Средства областного бюджета – в целом 108,2 миллиона рублей – выделены на возмещение выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Орловской области.

Как следует из протокола отбора, на участие поступила только одна заявка – от общества с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс». Заявка была признана соответствующей условиям отбора, а указанную компанию конкурсная комиссия признала победителем и приняла решение о предоставлении ей субсидии. Приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 декабря 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс» включено в раздел I «Железнодорожные перевозки» реестра субъектов естественных монополий на транспорте.

К слову, в конце ноября департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области установил для этой компании тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении в размере 3,48 рублей на одного пассажира за 1 километр. Приказ департамента вступит в силу с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”