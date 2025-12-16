Орловцев предостерегли от препятствования кадастровым работам

Граждане должны содействовать кадастровым инженерам.

Граждане не должны препятствовать кадастровым инженерам в доступе на свои земельные участки для проведения комплексных кадастровых работ. Об этом специалисты Управления Росреестра по Орловской области заявили на встрече с председателями гаражных кооперативов. В пресс-службе ведомства сообщили, что в 2026 году в Орловской области планируется проведение комплексных кадастровых работ (ККР) федерального значения, которые охватят 67 кадастровых кварталов.

«В рамках комплексных кадастровых работ будет проходить одновременное уточнение местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства, а также исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости», – рассказали в региональном Росреестре. В числе прочего кадастровые работы должны быть проведены на территории шести гаражных кооперативов, расположенных в городе Орле.

В Управлении Росреестра их перечислили: ПГК «Звезда», ПГК «Вымпел», ПГК «Автолюбитель», ПГК «Искра», ПГК «Планер» и ПГК «Вираж». Председатели этих кооперативов и были приглашены на встречу, участниками которой также стали представители регионального филиала ППК «Роскадастр». Они рассказали о преимуществах комплексных кадастровых работ для владельцев недвижимости.

«Прежде всего, это существенная экономия денежных средств, так как комплексные кадастровые работы финансируются государством, поэтому гражданам платить ничего не надо, в отличие от обычных кадастровых работ, – пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. – Внесение новых сведений в ЕГРН осуществляется на основании подготовленной документации и собственнику недвижимости уже не нужно обращаться с заявлением в Росреестр. Кроме того, уточненные границы земельных участков уменьшают риски возникновения споров с соседями, поскольку одновременно уточняются границы смежных земельных участков».

ИА «Орелград»