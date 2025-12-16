Орловцы стали охотнее мириться по спорам о воспитании детей

По сравнению с 2023 годом количество примирительных процедур выросло в 6 раз.

В Орловской области суды проводят активную работу по внедрению и использованию примирительных процедур при разрешении споров, связанных с воспитанием детей. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного суда. Так, по данным ведомственной статистики, в 2023 году в регионе было зафиксировано всего два случая, когда стороны прибегли к урегулированию семейных споров путем использования примирительной процедуры.

«При рассмотрении дела об определении порядка общения с ребенком была назначена примирительная процедура – переговоры, в результате сторонами было заключено мировое соглашение, утвержденное судом» – сообщили в пресс-службе облсуда. – В 2024 году в 19 случаях стороны воспользовались примирительными процедурами (переговоры, судебное примирение)».

В частности, орловцы пошли на мировую по спорам об определении порядка общения с детьми, о компенсации доли в праве общей долевой собственности, об определении места жительства ребенка, об изменении размера алиментов на несовершеннолетних детей, а также об освобождении от уплаты алиментов. Положительный результат был достигнут по 13 делам – стороны заключали мировые соглашения, отказывались от исковых требований либо суды оставляли иски без рассмотрения ввиду вторичной неявки истца.

«В первом полугодии 2025 года имело место 13 случаев использования сторонами примирительных процедур по спорам, связанным с воспитанием детей: о взыскании алиментов; об определении места жительства ребенка; об установлении порядка общения с ребенком; об изменении размера алиментов; об индексации задолженности по алиментам, – добавили в пресс-службе облсуда. – По трем делам спор разрешен посредством заключения мирового соглашения».

