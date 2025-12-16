В Орле часть сквера переводят в общественно-деловую зону

Готовятся правки в Генплан и Правила землепользования и застройки.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручило БУ «Орелархплан» разработать проекты изменений, касающихся Промышленного сквера (сквера Сказка или Сталина).

В Генплане Орла следует изменить функциональную зону озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы) на общественно-деловую зону для участков по улице Московская, д. 30 (кадастровые номера: 57:25:0030411:792 — 495 кв. м и 57:25:0030411:793 — 439 кв. м). Заявленная цель – привести зонирование в соответствие с фактическим использованием (на участках расположены магазин и кафе). В Правилах землепользования и застройки предполагается изменить территориальную зону Р‑1 («Озелененные территории общего пользования») на зону О‑1 («Деловое, общественное и коммерческое назначение»). Приказ подписан исполняющим обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области — главного архитектора Вячеславом Мироновым.

Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в ПЗЗ можно направить в управление градостроительства: 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу в срок до 30 января 2026 года. Предложения должны быть адресованы на имя начальника управления, иметь подпись, расшифровку, указание точного адреса, контактный телефон.

Напомним, изначально в сквере располагалось кафе. В разное время это были «Сказка», «Столовка». Постепенно строения разрастались, захватывая территорию сквера. На публичных слушаниях жители указывали, что деревья просто исчезали. Представитель нового собственника заявлял, что намерены продолжить работу заведения общественного питания. Однако вскоре здания выставили на продажу. Что появится на месте «Сказки» с новым зонированием, покажет время.

ИА “Орелград”