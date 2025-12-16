Орловского чиновника оштрафовали за нарушения антикоррупционных законов

16.12.2025

Их зафиксировал орган надзора.

Фото: ИА «Орелград»

К административной ответственности привлекли главу Малахово-Слободского сельского поселения Троснянского района. Причиной стало непредставление нормативного акта.

Документ (одно из решений местного сельсовета) требовался для проведения антикоррупционной экспертизы. Его надо было представить в прокуратуру в определённые сроки. Однако чиновник не сделал этого.

Надзорное ведомство возбудило административное дело. Глава сельского поселения был оштрафован. Сумма взыскания не уточняется.

«В настоящее время нарушения устранены», – указали в прокуратуре Орловской области.

