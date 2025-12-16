В Орле вынесли приговор по мошенничеству с недвижимостью

Нанесённый ущерб оценили в четыре миллиона рублей.

От действий осуждённой пострадали пятеро человек.

Дело рассматривал Северный районный суд. В преступлении обвинялась 59-летняя жительница Орла.

Установлено, что орловчанка вводила граждан в заблуждение. Она обещала помочь им в приобретении квартир по цене ниже рыночной. Однако фактически у женщины не было таких возможностей.

В итоге она обманула пятерых человек, нанеся общий ущерб в четыре миллиона рублей. Преступления происходили с мая 2023 по май 2024.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.

Также прокуратура заявила иск о взыскании ущерба в пользу одной из пострадавших, так как сама она не могла защитить свои права из-за возраста и здоровья. Речь шла о сумме в 450 тысяч рублей. Эти требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»