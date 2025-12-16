Прощание с Сергеем Ступиным состоится 18 декабря

Церемония пройдёт в Орле в Академическом театре имени Тургенева.

Попасть внутрь можно будет через вход, расположенный со стороны малой сцены.

Церемония начнётся в 10 часов 30 минут. Прощание продлится до 12 часов.

С 12:15 до 13:00 состоится отпевание. Оно пройдёт в храме Казанской иконы Божьей Матери (на Наугорском шоссе, 66).

Ступина похоронят на Наугорском кладбище, в новой части.

Известный орловец скончался этой ночью. Сергею Ступину было 60 лет. Последние годы он возглавлял музей-усадьбу «Спасское-Лутовиново». Ранее работал мэром Орла, а также зампредом областного правительства.

ИА «Орелград»