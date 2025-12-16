Прощание с Сергеем Ступиным состоится 18 декабря

16.12.2025 | 13:26 Важное, Новости, Общество

Церемония пройдёт в Орле в Академическом театре имени Тургенева.

spasskoye-lutovinovo.ru

Попасть внутрь можно будет через вход, расположенный со стороны малой сцены.

Церемония начнётся в 10 часов 30 минут. Прощание продлится до 12 часов.

С 12:15 до 13:00 состоится отпевание. Оно пройдёт в храме Казанской иконы Божьей Матери (на Наугорском шоссе, 66).

Ступина похоронят на Наугорском кладбище, в новой части.

Известный орловец скончался этой ночью. Сергею Ступину было 60 лет. Последние годы он возглавлял музей-усадьбу «Спасское-Лутовиново». Ранее работал мэром Орла, а также зампредом областного правительства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU