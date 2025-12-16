Ушёл из жизни орловский журналист Игорь Карабанов

16.12.2025 | 14:33 Новости, Общество

Ему было 56 лет.

Фото: Газета “Трудовая слава” / vk.com/public193442928

Об этом сообщает газета «Трудовая слава» Новодеревеньковского района. Здесь Карабанов работал последние 10 лет.

Также он трудился в в областных газетах «Орловский комсомолец» и «Орловская губерния». Работал на телевидении. Кроме того, оставил память как историк и краевед.

Игорь Карабанов являлся членом Союза журналистов России, лауреатом ряда профессиональных конкурсов.

Свои соболезнования в связи с кончиной орловца выразил Департамент информационно-аналитической работы нашей области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU