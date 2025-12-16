Ушёл из жизни орловский журналист Игорь Карабанов

Ему было 56 лет.
Об этом сообщает газета «Трудовая слава» Новодеревеньковского района. Здесь Карабанов работал последние 10 лет.
Также он трудился в в областных газетах «Орловский комсомолец» и «Орловская губерния». Работал на телевидении. Кроме того, оставил память как историк и краевед.
Игорь Карабанов являлся членом Союза журналистов России, лауреатом ряда профессиональных конкурсов.
Свои соболезнования в связи с кончиной орловца выразил Департамент информационно-аналитической работы нашей области.
ИА «Орелград»