В Ливнах официально открыли молодёжный центр

В мероприятии участвовал орловский губернатор.

Проект воплотили в жизнь благодаря победе в конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи «Регион для молодых». Это произошло в 2024-м году.

Федеральный бюджет выделил на создание центра 10,6 миллиона рублей.

1 декабря 2024 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Ливны»». Однако оно приступило к полноценной работе только после капитального ремонта выделенных помещений.

Сам ремонт обошёлся в 4,3 миллиона (плюс ещё 413 тысяч, полученные в рамках дополнительного соглашения). На 5,8 миллиона закупили мебель, а также различное оборудование. Кроме того, ещё некоторые средства удалось сэкономить при проведении торгов. На них приобрели палатки, спальные мешки, флаги, мягкие стулья, а также новогодние костюмы.

ИА «Орелград»