В Ливнах официально открыли молодёжный центр

16.12.2025 | 14:43 Новости, Общество

В мероприятии участвовал орловский губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Проект воплотили в жизнь благодаря победе в конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи «Регион для молодых». Это произошло в 2024-м году.

Федеральный бюджет выделил на создание центра 10,6 миллиона рублей.

1 декабря 2024 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Ливны»». Однако оно приступило к полноценной работе только после капитального ремонта выделенных помещений.

Сам ремонт обошёлся в 4,3 миллиона (плюс ещё 413 тысяч, полученные в рамках дополнительного соглашения). На 5,8 миллиона закупили мебель, а также различное оборудование. Кроме того, ещё некоторые средства удалось сэкономить при проведении торгов. На них приобрели палатки, спальные мешки, флаги, мягкие стулья, а также новогодние костюмы.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU