Горсовет Орла рассмотрит проект скейтпарка

Это произойдёт уже на ближайшей сессии — в эту пятницу.

Сегодня проект обсудили на заседании профильного комитета городского парламента. Его представила исполняющая обязанности первого заместителя мэра Мария Родштейн.

Речь идёт о масштабном объекте, который должен появиться в парке Победы. Его площадь составит 1280 квадратных метров. Скейт-парк будет соответствовать всем требованиям, необходимым для проведения соревнований федерального уровня.

Кроме того, будет создан и памп-трек площадью 950 квадратов. Так называется специальная велосипедная трасса для тренировок на пересечённой местности.

Проект разработала компания ООО «Городской ландшафт» из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба горсовета, комитет поддержал инициативу. Теперь дело за окончательным решением.

