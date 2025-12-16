В облсовете место Тушкова займёт Серёгин

16.12.2025 | 7:51 Новости, Политика

Соответствующее решение планируется принять на сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Орловской области. 

spravedlivo.ru

Вопрос внесён в повестку дня.

Планируется, что Дмитрию Серёгину передадут мандат Сергея Тушкова. Тот лишился его после обвинительного приговора по уголовному делу.

Серёгин известен на Орловщине как общественный активист, поднимающий проблемы, связанные со здравоохранением. Он является координатором профессионального союза “Действие” (с 2019 года). Серёгин, как и Тушков, представляет “Справедливую Россию”.

ИА “Орелград”


