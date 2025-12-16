В Орле снова продают «Крытый рынок»

Здание на улице Лескова подорожало.

Двухэтажное кирпичное здание №19Б по улице Лескова (кадастровый номер 57:25:0010402:79) имеет площадь 3657,9 кв. м. В августе имущество ООО «Крытый рынок» выставляли на торги с начальной ценой 61,24 млн рублей. В декабре произошел существенный рост – до 78 617 500 рублей.

Для участия в аукционе необходим задаток в размере 39 млн рублей. Шаг аукциона – 1 % от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимают до 13 января 2026 года. Подробнее с условиями можно ознакомиться в ГИС «Торги».

Здание передано на реализацию из-за долга ООО «Крытый рынок» перед УФНС по Орловской области. На имущество наложен арест, запрещены регистрационные действия. Здание находится в аренде у ООО «Новый рынок» и субаренде у ООО «Продторг». По этому же адресу располагаются Территориальные центры занятости. Земельный участок (кадастровый номер 57:25:0010312:8) в государственной собственности.

ИА “Орелград”