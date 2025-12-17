Число предпринимателей на автоУСН выросло втрое

Автоматизация налогового учета позволяет оцифровать процессы и даже отказаться от услуг бухгалтера.

По данным ВТБ, в 2025 году количество малых предприятий, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Переход на этот налоговый режим может сэкономить предприятию до 790 тысяч рублей в год. Экономия достигается за счет освобождения от уплаты страховых взносов, возможности работать без НДС (при годовом доходе до 60 млн рублей), возможности автоматизации налогового учета. Наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 млн рублей.

АвтоУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность практически полностью отменяется, налоги рассчитываются автоматически. Его могут применять юридические лица, индивидуальные предприниматели, если годовой доход не более 60 млн рублей, численность сотрудников — не более 5 человек. АвтоУСН введен в 67 регионов России. Основные сферы работы участников – розничная торговля и услуги.

Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице‑президент ВТБ Спартак Солонин отметил, что автоУСН становится популярным инструментом налогового администрирования среди предпринимателей. Расширение географии эксперимента открывает новые возможности для развития малого бизнеса в России. Анализ показывает, что режим не только снижает фискальную нагрузку, но и сокращает затраты на ведение бухгалтерии.

Что касается Орловской области, то в ноябре 2025 года Управление ФНС России по региону сообщило, что более 96 процентов представителей бизнеса используют в своей деятельности специальные налоговые режимы. Наиболее популярными являются: «Упрощенная система налогообложения», ее используют 20,7 тысячи предпринимателей, «Патентная система налогообложения» – 7,8 тысячи и «Налог на профессиональный доход» – более 49,5 тысячи. Новый специальный налоговый режим автоУСН, заработавший только в 2025 году, выбрали 88 налогоплательщиков.

ИА “Орелград”