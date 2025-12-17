Золото и серебро стали альтернативой валютным инструментам

Рост спроса на обезличенные металлические счета вырос на 50%.

По данным ВТБ, за 11 месяцев 2025 года наблюдается существенный рост активности на рынке. Портфель драгоценных металлов на ОМС увеличился более чем на 50 % (в сравнении с аналогичным периодом 2024 года). Число сделок по покупке металлов выросло на 62 %. Общий объем металлов на счетах банка прибавил 21 тонну, при этом объем золота на ОМС вырос более чем на 550 кг.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин предположил, почему клиенты активно интересуются ОМС. Это простой и доступный инструмент для старта инвестиционного портфеля. Рост интереса к драгоценным металлам связан с повышением их стоимости: в 2024 году золото в рублях подорожало более чем на 40 %, в 2025 году цена серебра выросла на 40 %. Драгоценные металлы считаются надежной альтернативой валютным инструментам: они помогают хеджировать риски в условиях геополитической нестабильности и диверсифицировать накопления.

ИА “Орелград”