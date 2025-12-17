Россиян больше привлекает культурный досуг в новогодние праздники

Они планируют чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей.

Согласно опросу ВТБ* треть россиян (33 %) запланировала посещение культурных мероприятий в новогодние каникулы. Еще почти половина опрошенных (49 %) готовы присоединиться, если найдут интересные события.

Семейный формат лидирует: 61 % пойдут с супругом/супругой, 47 % — с детьми, 41 % — с друзьями, 19 % проведут время с родителями, 6 % предпочтут культурный досуг в одиночестве.

70 % респондентов считают, что «Пушкинская карта» сделала культурные мероприятия доступнее для молодежи. 44 % родителей сообщили, что их дети пользуются картой. Среди семей, где карта оформлена, большинство планирует задействовать ее в новогодние каникулы.

Самые популярные направления (по данным о покупках билетов): кино — 57 %, театры — 38 %, музеи — 33 %, концерты — 32 %. Также опрос показал, что каждый третий респондент намерен посещать культурные мероприятия чаще, чем в прошлом году.

Отметим, карта перешла к новому оператору. До 28 декабря заявление на выпуск можно подать через приложения «Госуслуги Культура» и «Почта Банк». С 1 января — через «Госуслуги Культура» и «ВТБ Онлайн». Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин напомнил, что «Пушкинская карта» открывает молодым людям доступ к популярным событиям. Заявление на выпуск карты можно подать уже сейчас, чтобы с 1 января она появилась в приложении. Это позволит планировать культурный досуг с первых дней нового года.

* Опрос проводился в декабре 2025 года. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18–65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

В Орловской области смогли обеспечить почти 100% школьников «Пушкинской картой». Ее могут получить граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет. Государство ежегодно начисляет фиксированную сумму. Средства можно тратить на посещение мероприятий и выставок, концертов и спектаклей. Неиспользованный остаток сгорает. Новая сумма начисляется автоматически в начале каждого года.

ИА “Орелград”