Член группы «орловских партизан» отсудил компенсацию за нравственные страдания

Причастность к организации экстремистского сообщества и обороту оружия не была доказана.

Требования Багрова Ильи Андреевича к Российской Федерации в лице Министерства финансов о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, рассмотрел Советский районный суд.

Группа, которую позже стали называть «орловские партизаны», действовала с конца 2009 года по август 2010 года. Объединились «на почве экстремистских идей, в целях дестабилизации обстановки в городе Орле, дискредитации власти и правоохранительных органов». Так описывали «партизан» в СКР. Они устроили взрыв в принадлежавшем кавказцам кафе «Индира». Трое членов группы расстреляли из травматического пистолета братьев-армян. От полученных ран один из пострадавших скончался. Совершали попытки поджога помещений МВД, прокуратуры. Всего выявлено около 40 преступлений. Илья Багров получил самый суровый срок.

13 августа 2010 года Илья Багров был задержан, позже заключен под стражу в качестве обвиняемого по ряду статей УК РФ. В июне 2012 года Илья Багров был признан виновным по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по эпизоду поджога). В качестве наказания назначено лишение свободы на 16 лет. При этом мужчина оправдан по пяти эпизодам ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) – в связи с отсутствием состава преступления, а также по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия) – в связи с недоказанностью. Кассационным определением военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2012 года приговор в отношении Багрова оставлен без изменения.

В 2025 году Илья Багров обратился в Советский районный суд с требованием взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ссылаясь на то, что он получил нравственные страдания, просил 300 000 рублей. Суд учел, что срок содержания под стражей связан с тяжкими преступлениями, по которым Багров признан виновным. Также принял во внимание, что иск подан спустя 13 лет после событий. Решено взыскать с Минфина РФ в пользу Ильи Багрова 10 000 рублей, указано в опубликованном на сайте суда документе.

ИА “Орелград”