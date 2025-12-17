В Орле автовладелец отсудил ущерб, нанесенный летающим контейнером

К счастью, вредитель был запечатлен камерой.

Житель Орла обратился в суд с требованием возместить ущерб, причиненный его автомобилю. 5 марта 2025 года он обнаружил на машине сколы (на заднем бампере, переднем и заднем крыльях, накладках колесных арок). По данным видеонаблюдения, повреждения нанес мусорный контейнер, который не был закреплен и из‑за порыва ветра выехал с площадки. Экспертиза ООО «Эксо‑Орел» определила стоимость восстановительного ремонта — 50 325 руб., утрату товарной стоимости — 50 504 руб.

МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в суде не оспаривал размер ущерба, но возражал против удовлетворения требований. Тем не менее контейнер находился на балансе казенного учреждения, следовательно, ОМЗ обязан содержать имущество и предотвращать подобные инциденты (согласно нормам о технической эксплуатации жилищного фонда).

Советский районный суд решил взыскать с МКУ «ОМЗ» в пользу владельца машины 100 829 рублей ущерба.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”