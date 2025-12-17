В Орле автовладелец отсудил ущерб, нанесенный летающим контейнером

17.12.2025 | 7:01 Закон и порядок, Новости

К счастью, вредитель был запечатлен камерой.

ИА “Орелград”

Житель Орла обратился в суд с требованием возместить ущерб, причиненный его автомобилю. 5 марта 2025 года он обнаружил на машине сколы  (на заднем бампере, переднем и заднем крыльях, накладках колесных арок). По данным видеонаблюдения, повреждения нанес мусорный контейнер, который не был закреплен и из‑за порыва ветра выехал с площадки. Экспертиза ООО «Эксо‑Орел» определила стоимость восстановительного ремонта — 50 325 руб., утрату товарной стоимости — 50 504 руб.

МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в суде не оспаривал размер ущерба, но возражал против удовлетворения требований. Тем не менее контейнер находился на балансе казенного учреждения, следовательно, ОМЗ обязан содержать имущество и предотвращать подобные инциденты (согласно нормам о технической эксплуатации жилищного фонда).

Советский районный суд решил взыскать с МКУ «ОМЗ» в пользу владельца машины 100 829 рублей ущерба.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU