В Орле снова перекрыли движение из-за ремонта канализации

16.12.2025 | 16:53 ЖКХ, Новости, Транспорт

Ограничения введены на 10 дней.

yandex.ru/maps

С сегодняшнего дня по 26 декабря будет частично закрыто движение по улице Правый Берег реки Орлик. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Улица находится между Успенским (Михаило-Архангельским собором) и перекрёстком с Гагарина.

Водителей просят учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты движения.

Ограничения связаны с работами по ремонту канализационного коллектора. Сейчас специалисты активно трудятся над восстановлением его пропускной способности.

Работами занимается «Орёлводоканал». Задействовано около 15 сотрудников и около пяти единиц спецтехники.

Напомним, ранее в областном центре перекрывали движение на Октябрьской – тоже из-за проблем с канализацией.

ИА «Орелград»


