Для «Мценской версты» закупили странные растения

Стали известны новые детали аудиторской проверки.

Как уже рассказывал «Орелград», представители Контрольно-счетной палаты Орловской области на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов представили отчете о результатах проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, предоставленных бюджету города Мценска в 2024 году. Деньги были направлены на создание комфортной городской среды в рамках реализации проекта «Благоустройство улицы Ленина «Мценская верста», на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и на капитальный ремонт моста через суходол по улице Андрея Рева.

«В ходе своего выступления аудитор Надежда Кутузова отметила, что заказчиком работ по всем направлениям выступало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска. Также Надежда Кутузова обратила внимание на установленные нарушения действующего законодательства и недостатки, в том числе нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности», – сообщили в КСП, уточнив, что благоустройство «Мценской версты» осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

А капитальный ремонт моста через суходол по улице Рева и выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия производились за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Результат использования бюджетных средств в целом достигнут, заключают аудиторы. Но среди нарушений и недостатков выделяют такой факт: «заказчиком произведена оплата растений по стоимости, превышающей их фактическую стоимость, что не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств».

Также осуществлена приемка и оплата работ, не выполненных подрядчиком, а именно: в рамках проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия; по устройству 10 колодцев на объекте благоустройства «Мценская верста»; по устройству двух колодцев в рамках капитального ремонта моста через суходол по улице Рева. В нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком были изменены существенные условия контракта без оформления дополнительного соглашения и без включения информации об изменении в реестр контрактов ЕИС.

Из отчета КСП следует, что речь в данном случае идет об изменении существенных условий контрактов по замене оборудования «Система охранного телевидения» и по замене растений на объекте благоустройства «Мценская верста». Также, по мнению аудиторов, в нарушение норм того же закона заказчик принял и оплатил топиарные фигуры, фактически не установленные на объекте благоустройства «Мценская верста».

ИА “Орелград”