В Орле научились мгновенно диагностировать опухоль

Прорывная технология стала результатом работы ученых ОГУ.

Оптическую систему биопсии, способную практически моментально различать раковую и здоровую ткань, разработали исследователи НТЦ биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Как пояснили в опорном вузе, работа над созданием этой уникальной технологии ведется уже свыше пяти лет, в том числе на средства гранта Российского научного общества. Новая технология успешно идентифицирует опухолевые и здоровые клетки, ее эффективность уже проявила себя в начальных клинических испытаниях с пациентами на подозрение рака печени.

«Мы разработали не просто инструмент, а целый метод диагностики, который позволяет хирургу во время операции сразу получать информацию о тканях, изменениях в них и типах и стадии новообразований – доброкачественные они или злокачественные, первичная опухоль или метастазы», – сообщила старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники Елена Потапова.

В Орловском госуниверситете разработку называют уникальной. Суть метода заключается в том, что оптика интегрирована в биопсийную иглу, которая в режиме реального времени считывает состояние ткани. Инструмент анализирует насыщение ткани кислородом, кровоснабжение и метаболизм. Он уже хорошо зарекомендовал себя в диагностике заболеваний печени.

Впрочем, аналогичная пункционная игла с оптическим зондом разработана и для диагностики опухолей молочной железы. Также разработан классификатор на основе машинного обучения, который с точностью 95 процентов различает доброкачественные и злокачественные образования. Эти данные будут полезны хирургам для принятия решений во время процедуры биопсии, подчеркнули в ОГУ.

В Орловской области, как и в Российской Федерации, на протяжении последних 10 лет отмечается неуклонный рост числа злокачественных новообразований (ЗНО). Так, в 2024 году в регионе впервые был выявлен 3861 случай ЗНО, «грубый» показатель заболеваемости ЗНО на 100 000 населения области составил 557,6 случая. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 3,2 процента.

В течение последних лет первенство среди ведущих онкологических заболеваний в Орловской области остается неизменным. Так, в 2024 году ведущими локализациями в общей структуре онкологической заболеваемости являлись (без учета группы больных с опухолями кожи): опухоли толстой кишки – 13,5 процента, молочной железы – 12,1 процента, предстательной железы, трахеи, бронхов, легкого – 10 процентов, тела матки 7,4 процента, желудка – 5,6 процента.

Основную долю в структуре онкологической заболеваемости среди мужчин составляют ЗНО: предстательной железы – 23,8 процента, легкого – 16,2 процента, желудка – 6,4 процента, прямой кишки – 5,5 процента, ободочной кишки – 7,1 процента, мочевого пузыря – 6,2 процента. Рак молочной железы с показателем 23,2 процента является ведущей онкологической патологией у женского населения Орловской области. Далее следуют: злокачественные новообразования тела матки – 14,3 процента, ободочной кишки – 7,6 процента, шейки матки – 6,7 процента, желудка – 4,8 процента, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей – 4,5 процента. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости женщин имеют злокачественные новообразования органов репродуктивной системы – 48,6 процента.

ИА “Орелград”