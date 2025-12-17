В Орловской области приватизируют автогрейдеры

Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков.

Приватизировать находящееся в собственности Орловской области имущество путем его внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Дорожная служба» распорядился губернатор Андрей Клычков. Решение принято в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Орловской области на 2024-2026 годы.

В список приватизируемого имущества внесены 24 автрогрейдера, которые были изготовлены в Брянске. Стоимость каждого из них оценена в 5,793 миллиона рублей. Таким образом, совокупная стоимость приватизируемого имущества составляет чуть более 139 миллионов рублей. Впрочем, приобрести их нельзя – они пополнят уставный капитал «Дорожной службы», которая не так давно была преобразована из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

Впрочем, даже в новом статусе его по-прежнему контролирует Орловская область как субъект Федерации. Губернатор Андрей Клычков поручил департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области в течение четырех месяцев осуществить необходимые действия по исполнению подписанного им распоряжения. Тем временем областные власти озвучили итоги реализации мероприятий по реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий.

«Проведенная работа по реформированию унитарных предприятий позволила оптимизировать деятельность унитарных предприятий за счет ликвидации недействующих, убыточных предприятий, преобразования социально значимых. Из 80 унитарных предприятий 34 сохранены, 25 – находятся в процессе реорганизации, 11 – в стадии ликвидации. Выполнено 86 процентов плана-графика», – сообщил губернатор.

В пресс-службе главы региона добавили, что на сегодняшний день завершены процедуры приватизации 19 предприятий, которые были преобразованы в хозяйственные общества, а еще три предприятия реорганизованы в учреждения. Работа по завершению ликвидационных процедур и реорганизации оставшихся предприятий продолжается.

