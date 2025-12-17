В соцсетях сообщили о ДТП с автомобилем полиции

17.12.2025 | 11:21 Новости, Происшествия

Авария произошла в Орле накануне вечером.

vk.com/dtp_orel

Соответствующие фото появились в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло в Заводском районе, на перекрёстке Комсомольской улицы и Карачевского переулка.

По их словам, автомобиль полиции передвигался с включённым спецсигналом. Транспорт перевернулся на бок. Вторым участником ДТП стала легковая машина. Судя по фото, она оказалась значительно повреждена.

В ГАИ Орловской области сообщили, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 16 ДТП. Пострадавших и погибших нет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU