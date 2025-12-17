В соцсетях сообщили о ДТП с автомобилем полиции

Авария произошла в Орле накануне вечером.

Соответствующие фото появились в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло в Заводском районе, на перекрёстке Комсомольской улицы и Карачевского переулка.

По их словам, автомобиль полиции передвигался с включённым спецсигналом. Транспорт перевернулся на бок. Вторым участником ДТП стала легковая машина. Судя по фото, она оказалась значительно повреждена.

В ГАИ Орловской области сообщили, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 16 ДТП. Пострадавших и погибших нет.

ИА «Орелград»