Орловчанка пыталась спилить соседские туи с помощью суда

По мнению истицы, насаждения нарушают ее права.

Женщина подала в суд на соседа, требуя устранить препятствия в пользовании своим земельным участком. Причина — мужчина посадил растения и устроил зону барбекю слишком близко к границе. Дело рассмотрел Советский районный суд.

Истица попросила соседа вырубить/спилить/пересадить шесть туй, можжевельник, два плодовых дерева, малину, ежевику и другие растения, находящиеся у забора. Также она потребовала убрать навес над зоной барбекю, печь и разделочный стол. Женщина аргументировала позицию. Туи затемняют ее участок, их корни и опавшая листва создают проблемы. Можжевельник деформирует забор. Зона барбекю пожароопасна, кроме того, дым идет на ее участок.

Ответчик через представителя возражал, что нет доказательств, что растения и зона барбекю реально угрожают правам или имуществу гражданки.

СП 30‑102‑99 и СП 42.13330.2011 устанавливают минимальные расстояния до границы участка (например, для среднерослых деревьев — 2 м, кустарников — 1 м). Но они носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения без доказательства реальной угрозы, отмечено в решении.

Суд отказал в удовлетворении иска, так как нарушения расстояний до границы участка сами по себе не являются основанием для вырубки растений. Истец не представила доказательств реальной угрозы ее правам, жизни, здоровью или имуществу. Фотографии и осмотр показали, что растения здоровы, без признаков повреждения. Экспертиза не выявила опасностей, связанных с зоной барбекю и навесом. Таким образом, доводы женщины признаны предположительными и не подтвержденными допустимыми доказательствами.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”